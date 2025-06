Motoristas que transitam pelo trecho entre Tenente Portela e Derrubadas devem redobrar a atenção devido à ocorrência de deslizamentos de terra. As condições das estradas podem oferecer riscos, especialmente após períodos de chuva intensa.

A orientação é para que todos os condutores mantenham cautela não apenas nesse trajeto, mas em todas as vias da região, onde a instabilidade do solo e as condições climáticas podem comprometer a segurança.