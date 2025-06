Conferência discute os 20 anos do SUAS e propõe melhorias para o município

No próximo dia 1º de julho de 2025, Tenente Portela sediará a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, um evento essencial para o fortalecimento das políticas públicas no município. A conferência acontecerá a partir das 13h, no Centro Cultural, localizado na Praça Tenente Paiva, nº 145.

Com o tema nacional "20 anos do SUAS – Construção, Proteção Social e Resistência", o encontro marca duas décadas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), um importante instrumento de garantia de direitos e promoção da justiça social no Brasil.

A Conferência Municipal é um espaço de diálogo e participação democrática, onde a comunidade, profissionais da área e representantes da gestão pública se reúnem para avaliar, propor e fortalecer as políticas públicas de assistência social em âmbito local. O evento é também uma oportunidade para debater os avanços e os desafios enfrentados na área.

A organização do evento reforça o convite a toda a população: "Participe! Sua presença fortalece a luta pela proteção social, pela justiça e pela dignidade para todos."