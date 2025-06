Cúpula do Brics leva Rio a decretar feriado e ponto facultativo dia 7

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sancionou lei aprovada pela Câmara de Vereadores que estabeleceu o próximo dia 7 julho (segunda-feira) como feriado municipal na cidade. A data será o segundo dia da Reunião de Cúpula do Brics, com a presença de chefes de estado e de governo de mais de 20 países.

Além do feriado, a prefeitura já havia decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 4 de julho (sexta-feira), devido à realização de eventos oficiais relacionados à reunião de cúpula, que começa oficialmente no domingo (6), mas na sexta (4) e no sábado (5) tem encontros entre presidentes dos bancos centrais e ministros da Fazenda dos países.

A expressão Brics é um acrônimo formado com as letras iniciais (em inglês) de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (South Africa). O bloco inclui ainda Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã e tem mais dez países parceiros: Belarus, Bolívia, Cuba, Cazaquistão, Nigéria, Malásia, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã.

Representantes de todas essas nações estarão na capital fluminense nos dias de ponto facultativo, no fim de semana e no feriado.

Os encontros dos presidentes dos bancos centrais e dos ministros da Fazenda ocorrerão em um hotel na Avenida Atlântica, em Copacabana, e a reunião de cúpula será realizada no Museu de Arte Moderna (MAM), no Parque do Flamengo.