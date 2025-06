Gestores do RPPS de Vista Gaúcha participam de evento regional em Santo Ângelo

No dia 11 de junho de 2025, representantes da gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de Vista Gaúcha participaram do evento ROADSHOW RPPS, realizado na cidade de Santo Ângelo. O encontro foi promovido pela Caixa Econômica Federal, com o tema "Cenários e Perspectivas 2025 dos RPPS".

O evento reuniu autoridades, especialistas e gestores previdenciários de toda a região. Estiveram presentes técnicos da Caixa Econômica Federal, representantes da consultoria Gestor Um, além de nomes como Gilmar Chapiewsky, gerente executivo da Caixa Asset, e Gustavo Menegaz Muller, superintendente executivo de Governo e Servidores da Caixa.

Representando Vista Gaúcha, participaram:

Lauri Tombini, Secretário Municipal de Administração

Elenir Fátima Queiroz Cappelari, presidente do Conselho Municipal Previdenciário (FAP)

Daiane Grolli, membro do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos

Aline Moreira Bertol, membro do Conselho

Para Elenir Fátima Queiroz Cappelari, presidente do Conselho, a participação foi extremamente enriquecedora: "A economia atual está complexa e dinâmica. Compreender o funcionamento do mercado é fundamental para tomar decisões informadas, alcançar objetivos financeiros e construir uma carteira de investimentos diversificada. Além disso, a troca de experiências com profissionais e especialistas da área é sempre muito valiosa."

Durante o evento, foram debatidos desafios e oportunidades para os regimes próprios de previdência, considerando o cenário econômico, a legislação vigente e estratégias de investimentos sustentáveis para o futuro dos fundos previdenciários públicos.

Com informações da Rádio A Verdade