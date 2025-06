AVISO DE PAUTA: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde promove plantio de mudas de espécies nativas

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) está promovendo uma série de ações no Junho Verde — mês dedicado à conscientização ambiental e à sensibilização da sociedade sobre a importância da preservação do meio ambiente.

Uma dessas ações será o plantio de mudas de espécies nativas, que ocorre na próxima quinta-feira, 26 de junho, às 10h, no Parque Estadual do Rio Vermelho, em Florianópolis. A atividade contará com a presença do secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, Emerson Stein, servidores da secretaria, representantes da Polícia Militar Ambiental (PMA) e do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA).

Serviço