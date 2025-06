Confúcio Moura defende compromisso permanente com a educação

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (24), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) disse que "chegou a hora" de colocar a educação como prioridade nacional, "não apenas no discurso, mas na prática", com medidas no orçamento e nas políticas públicas.

Confúcio ressaltou que o único caminho para o Brasil romper o ciclo da desesperança é a educação de qualidade.

— Não há milagre, não haverá salvador da pátria, não existe reconstrução sem um pacto educacional. Não será uma eleição que mudará o destino do Brasil, se não houver um compromisso firme, contínuo e corajoso com a educação — afirmou.

O senador destacou também a importância da educação como fator gerador de oportunidades e de desenvolvimento social.

— A educação é a arma mais poderosa que temos. Educação de qualidade, da creche à pós-graduação, que forma cidadãos críticos, conscientes e éticos, que cria oportunidades e que devolve ao Brasil a esperança de um futuro melhor. Ela pode colocar o Brasil em pé.

Confúcio também ressaltou que é preciso resgatar a capacidade do Brasil de formar as suas crianças, seus jovens e até mesmo adultos que foram esquecidos pelo sistema educacional. Ao final, o senador dirigiu um apelo aos políticos de todas as esferas em favor da educação.

— A história cobrará de nós. As futuras gerações perguntarão o que fizemos quando o Brasil precisou de equilíbrio, responsabilidade e visão de futuro. O Brasil não pode continuar sendo um país de frustração crônica. Que sejamos, juntos, a geração que transformou o lamento em ação, a descrença em esperança, a esperança em realidade. Educação já, educação sempre, educação para todos — concluiu.