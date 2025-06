Comissão aprova projeto que prevê assinatura eletrônica em notas promissórias

“Assinaturas eletrônicas utilizam criptografia e outros mecanismos de segurança, garantindo proteção contra fraudes e falsificações. É necessário aperfeiçoar a lei às modalidades de assinatura adotadas no poder público”, reforçou o autor dos projetos, deputado Marangoni.

“O marco legal vigente não está ajustado às mudanças no ambiente tecnológico”, avaliou o relator, ao defender a proposta. “A legislação a ser atualizada data de décadas, quando o uso de instrumentos eletrônicos não era difundido”, disse Kim Kataguiri.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Kim Kataguiri (União-SP), para duas propostas do deputado Marangoni (União-SP). O relator elaborou nova versão unificando os textos (PLs 1788/24 e 1789/24), que tramitam em conjunto.

