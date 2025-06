Município disponibiliza sementes de milho gratuitas para produtores rurais

Com informações da Rádio A Verdade

A iniciativa atende à crescente demanda dos produtores rurais do município por sementes de milho, fortalecendo a produção agrícola local. As sementes serão entregues de forma 100% gratuita, mediante apresentação da DAP ou CAF ativa.

A Secretaria Municipal da Agropecuária e Meio Ambiente de Vista Gaúcha anunciou, em parceria com o Governo do Estado e o Secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Luiz Covatti, a disponibilização gratuita de mais sementes de milho da safra 2025/2026.

