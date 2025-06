Comissão aprova projeto que desobriga inscrições suplementares em conselho profissional

Adriana Ventura lembrou ainda que, nas profissões regulamentadas que não possuem conselho de classe e cujo registro se dá no Ministério do Trabalho, não existe anuidade, e os profissionais podem atuar em todo o território nacional.

Pela legislação, esses conselhos de classe, com natureza jurídica de autarquias e organizados em âmbito federal e regional, têm por competência a fiscalização do exercício profissional nos casos em que há exigência de qualificação técnica.

Segundo a autora da proposta, deputada Adriana Ventura (Novo-SP), a cobrança de mais de uma anuidade da mesma pessoa, para exercício profissional por mais de um conselho e em face do mesmo fato gerador, caracteriza bitributação.

O projeto foi aprovado de acordo com a recomendação da relatora, deputada Silvia Cristina (PP-RO). “A inscrição em mais de um conselho não traz benefício adicional para a população. Pelo contrário, impõe barreiras para a execução das atividades”, disse.

A proposta aprovada altera a Lei 12.514/11 , que trata das contribuições aos conselhos de classe. Além disso, diferentemente do que acontece hoje, não será mais permitida a cobrança de mais de uma anuidade.

