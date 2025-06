Festa Junina movimenta Derrubadas com atrações culturais e grande público

No sábado, 21, a comunidade de Derrubadas se reuniu no Ginásio Municipal Society para celebrar a Festa Junina Municipal, que atraiu aproximadamente duas mil pessoas em uma noite de cultura, música e integração.

A festa contou com apresentações artísticas das escolas municipais e da escola estadual, além de atrações musicais como o grupo Andanças, o show com a banda Maria Bonita e o baile animado pela banda Pérola Negra, que encerrou a noite com muita música e alegria.

Promovida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, em parceria com as escolas municipais, a festa mais uma vez se destacou pela organização e grande participação da comunidade.

Com mais uma edição de sucesso, a Festa Junina consolida Derrubadas como referência regional na realização de eventos culturais que valorizam as tradições e fortalecem os laços comunitários.