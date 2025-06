Programa de Capacitação em Meio Ambiente é oportunidade de estudo em licenciamento e gestão ambiental

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e da Economia Verde de Santa Catarina (Semae) em parceria com a Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina (Fecam), por meio de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre as partes, promove entre os meses de junho a dezembro deste ano o Programa de Capacitação em Meio Ambiente – Fortalecimento do Licenciamento Ambiental e Gestão Ambiental do Impacto Local. O Programa será realizado em diversos municípios de Santa Catarina.

O primeiro encontro ocorre na próxima segunda-feira, 30 de junho, em Araranguá. É um evento voltado aos gestores públicos, técnicos dos órgãos ambientais, consultores, empreendedores e membros de conselhos ambientais. A programação será das 9h às 17h no auditório da AMESC, na avenida XV de Novembro, no bairro Centro Cívico. A inscrição é por meio deste link.

O Programa de Capacitação em Meio Ambiente busca orientar a atuação dos órgãos ambientais, como base para a cooperação e o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina. As capacitações são destinadas a prefeitos, secretários, presidentes de Fundação e representantes de Conselhos Ambientais, técnicos e gestores de órgãos públicos do Estado e dos municípios da área ambiental, consultores externos e gestores ambientais do setor privado.

A programação foi elaborada para que em todas as regiões do Estado ocorram as palestras com os especialistas da área ambiental, além de contar com o apoio do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA/SC), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC), Conselho Regional de Química de Santa Catarina (CRQ-SC) e da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC) e outras instituições da área ambiental no Estado.

