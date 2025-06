Câmara pode votar hoje proposta que suspende alta do IOF

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou, em suas redes sociais, que vai pautar para esta quarta-feira (25) a votação, em Plenário, de projeto que pode derrubar o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) (PDL 314/25). Na semana passada, os deputados votaram o requerimento de urgência da proposta.

O Plenário tem sessão marcada para as 13h55.

Motta anunciou a votação de outras três proposições :

- Medida Provisória (MP) 1291/25, que autoriza o uso de recursos do Fundo Social para financiar projetos de infraestrutura social, habitação popular e enfrentamento a calamidades públicas;

- MP 1292/25 , que regula o empréstimo consignado (modalidade de crédito em que as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento) para trabalhadores do setor privado; e

- Projeto de Lei 2692/25, que altera a tabela mensal do Imposto de Renda (IR) para garantir a manutenção da isenção em 2025 para quem recebe até dois salários mínimos (atualmente, R$ 3.036).