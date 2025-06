Gabriel Souza destaca estratégias do governo do Estado para enfrentar eventos climáticos no ESG Summit 2025

O vice-governador Gabriel Souza participou como painelista do ESG Summit 2025, em São Paulo, nestaquarta-feira (25/6). No evento promovido pela revista Exame para discutir o futuro do meio ambiente, Gabriel compartilhou as ações coordenadas pelo governo do Estado durante as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul.

Na sua fala no painel "Eventos climáticos extremos e a necessidade de adaptação", o vice-governador, que coordenou o gabinete de crise no Vale do Taquari e posteriormente em Porto Alegre, destacou que a enchente de maio de 2024 foi a pior da história do Estado e o maior evento climático natural do Brasil no século XXI. “Um evento dessa magnitude que aconteceu no Rio Grande do Sul não impactou apenas o nosso Estado. Por isso é preciso discutir o que ocorreu para termos políticas públicas e ações em diferentes áreas e sabermos como lidar com eventos futuros. Fóruns como o ESG Summit, em que há possibilidade de interação com outros atores, iniciativa privada, sociedade civil e governos, são fundamentais para fortalecermos a governança e a preparação para eventuais catástrofes relacionadas ao clima”, ressaltou.

As enchentes do ano passado deixaram mais de 80 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, além de provocar danos em estradas, pontes e deixar casas destruídas. Além das vidas perdidas, quase 30 pessoas ainda seguem desaparecidas.

No painel, Gabriel apresentou as soluções adotadas pelo governo do Estado, como o Plano Rio Grande que possibilitou o investimento de mais de R$ 8 bilhões em ações de auxílio e reconstrução de comunidades. "Embora esperemos que episódios tão violentos não se repitam tão cedo, precisamos estar preparados para enfrentá-los. Para isso, sob comando do governador Eduardo Leite, elaboramos esse plano abrangente, dividido em cinco eixos principais: emergência, recuperação, preparação, diagnóstico e resiliência. Dentro desse planejamento, estamos implementando diversas políticas públicas e investindo recursos para melhorar nossa capacidade de resposta e prevenção, incluindo tecnologias avançadas, sistemas de alerta aprimorados e ações de infraestrutura", explicou.

Gabriel também citou a remoção de famílias de áreas de risco e a relocação de comunidades vulneráveis, como no caso dos municípios de Muçum e Cruzeiro do Sul, para locais mais seguros. Além disso, explicou os investimentos do governo do Estado na aquisição de novas tecnologias, como satélites e radares meteorológicos mais potentes, para obter informações mais precisas e em tempo real sobre o clima e o território.



"Para melhorar nossa capacidade de alerta, adquirimos mais radares e estações meteorológicas, que já estão em fase de instalação, tornando nossa resposta à emergência muito mais eficiente. Essas ações integram um plano ambicioso de investimento de aproximadamente R$ 14 bilhões até março de 2027, visando a fortalecer a resiliência das nossas cidades, proteger as populações mais vulneráveis e garantir uma resposta rápida e eficaz diante dos desafios climáticos", detalhou.

Parceria entre governos e iniciativa privada

Questionado sobre a importância da parceria com setor privado e terceiro setor, o vice-governador destacou a necessidade de fortalecer a governança e a comunicação entre o governo e a sociedade, especialmente em momentos de crise. Gabriel citou que, durante as maiores operações de assistência no Rio Grande do Sul, milhares de voluntários e empresas ofereceram ajuda de todas as formas, como para organizar a logística de distribuição de doações e mantimentos e atender às demandas emergenciais.

Gabriel Souza integrou o painel Eventos climáticos extremos e a necessidade de adaptação -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

“Nesse sentido, é crucial criarmos mecanismos de organização e comunicação que orientem toda essa movimentação, para que possamos otimizar recursos e garantir que a ajuda chegue a quem necessita de forma rápida e eficiente. Além disso, reafirmamos o compromisso de envolver a sociedade em todas as fases de recuperação, desde a reconstrução de casas e objetos pessoais até a implementação de políticas que promovam a resiliência comunitária", afirmou.

Gabriel mencionou ainda dois organismos de coordenação que envolvem diversos setores da sociedade criados pelo governo do Estado e que promovem essa interação entre o público e o privado. Um deles é o Conselho do Plano Rio Grande, que é presidido pelo vice-governador e reúne empresas, entidades civis, setor cultural, social e ambiental. A outra ferramenta é o comitê científico composto por mais de 40 especialistas de várias áreas que atuam em pesquisas e na elaboração de soluções para a crise climática no Estado. De acordo com Gabriel, essa estrutura garante que cada projeto de recuperação ou intervenção seja avaliado com rigor técnico e científico, priorizando soluções sustentáveis e adequadas às necessidades locais.

Um dos exemplos citados pelo vice-governador foi o diálogo com comunidades afetadas do bairro Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul, que foi totalmente destruído por deslizamentos. "Através de uma abordagem que envolve escuta ativa, planejamento responsável e apoio público, buscamos garantir que a reconstrução seja feita de forma socialmente justa e ambientalmente sustentável. Assim, fortalecemos não apenas a recuperação física, mas também a confiança da sociedade na capacidade do Estado de promover uma reconstrução digna e duradoura", finalizou.

O painel foi moderado por Renata Faber, diretora de ESG na Exame e, além do vice-governador, teve como participantes o cofundador e CEO da Humus, Leo Farah; a diretora-técnica da PSR na área de Estratégia em Mercados de Transmissão e Distribuição, Angela Magalhães Gomes, e o presidente da Copasa, Fernando Passalio.