IBGE lança programa de inteligência para fortalecer políticas públicas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou na terça-feira (24) o Programa Nacional de Inteligência e Governança Estatística e Geocientífica para subsidiar políticas públicas preditivas. A iniciativa ocorre em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

A proposta é usar dados estatísticos e geocientíficos, com foco na antecipação de cenários futuros. O programa pretende melhorar a capacidade do Estado de identificar problemas e oportunidades. A partir daí, auxiliar na formulação de políticas públicas eficazes, sustentáveis e voltadas ao médio e longo prazo.

“Estamos falando de sete ministérios, que vão desde o Ministério de Relações Exteriores ao Ministério do Desenvolvimento Social e do Planejamento. Ministérios comprometidos com políticas públicas e que desejam inovar por meio das informações que o IBGE poderá oferecer de forma consistente, a partir do acesso e da integração de bancos de dados aos quais hoje ainda não temos acesso”, disse o presidente do IBGE Marcio Pochmann.