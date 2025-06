Prefeitura entrega notebooks para fortalecer setor educacional

A Prefeitura de Tenente Portela realizou, na manhã de terça-feira, 24, a entrega simbólica de um notebook à coordenadora regional da União dos Conselhos Municipais de Educação da AMUCELEIRO, Andréia Regina Trindade. O ato ocorreu na sede do Conselho Municipal de Educação, com a presença do prefeito Rosemar Sala e da secretária municipal de Educação, Irinéia Koch.

O equipamento integra um conjunto de cinco notebooks adquiridos com recursos próprios do município, totalizando um investimento de R$ 15.350,00. Além do aparelho destinado ao Conselho Municipal de Educação, os demais equipamentos serão utilizados em atividades administrativas e pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação.

A iniciativa tem como objetivo modernizar os recursos tecnológicos disponíveis e fortalecer as estruturas de apoio à educação pública, contribuindo para a qualificação das ações pedagógicas e da gestão educacional.

A administração municipal reafirma, com esse investimento, o compromisso com a valorização do ensino, a inovação e o fortalecimento das políticas educacionais em Tenente Portela.

