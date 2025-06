Município recebe 545 sacas de milho pelo programa da Secretaria de Desenvolvimento Rural

Com informações da Radio A Verdade

A distribuição seguiu critérios de ordem de inscrição. O prazo para pedidos desta etapa encerrou-se às 18h de terça-feira, 25. A Secretaria confirmou que todos os pedidos foram atendidos, finalizando assim a atual etapa do programa no município.

Somando as três fases de distribuição, Vista Gaúcha recebeu 275 sacas na primeira etapa, 150 destinadas a entidades cadastradas e 120 nesta última liberação, totalizando 545 sacas de sementes de milho transgênico.

De acordo com o vice-prefeito e secretário da pasta, André Danette, a entrega superou a quantidade inicialmente solicitada. “Estivemos ontem junto à SDR e fomos agraciados com mais 120 sacas de milho. Havíamos pedido 100. Isso representa oportunidade para quem não conseguiu acessar nas etapas anteriores”, destacou.

O município de Vista Gaúcha recebeu, nesta semana, uma nova remessa de 120 sacas de milho por meio do programa estadual coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Com essa entrega, o total de sementes distribuídas ao município chega a 545 sacas.

