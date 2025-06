Esporte e integração marcam nova competição no município

A Secretaria Municipal de Desporto, Lazer e Turismo de Vista Gaúcha, em parceria com o Conselho Municipal de Desporto (CMD), realiza o Campeonato Municipal de Bocha e Canastra Masculina, na modalidade quarteto.

As inscrições para a competição estão abertas até o dia 8 de julho e permitem a participação de até duas equipes por comunidade em cada modalidade. A previsão é de que os jogos tenham início ainda durante o mês de julho.

De acordo com o secretário de Desporto, Lazer e Turismo, João Valdez Bier, o objetivo é ampliar as oportunidades de lazer e fortalecer os laços entre as comunidades locais por meio da prática esportiva.

Vista Gaúcha tem se destacado por sua tradição em eventos esportivos, com envolvimento expressivo da população em modalidades como futebol, bocha, canastra e bola-balão, tanto nas categorias masculinas quanto femininas. As competições costumam atrair atletas e torcedores, sempre marcadas pelo espírito esportivo e integração social.

A realização do campeonato reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização do esporte como instrumento de bem-estar, convivência e inclusão.

Com informações da Radio A Verdade