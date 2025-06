Instituição espanhola cita IFI como referência em comunicação

A Instituição Fiscal Independente (IFI) , órgão ligado ao Senado que auxilia na fiscalização das contas públicas e das políticas fiscais, foi qualificada como referência em comunicação pela Autoridade Independente para a Responsabilidade Fiscal (AIReF), sua contraparte na Espanha. A menção veio em um relatório da Comissão Europeia, que citou a IFI como um exemplo de boas práticas na área de comunicação.

O relatório destaca como pontos positivos da IFI a relação próxima com a imprensa, a adoção de linguagem simplificada nas estratégias de comunicação e a parceria com a Secretaria de Comunicação do Senado (Secom) na divulgação de seus relatórios, estudos e notas técnicas.

O contato com os jornalistas tem trazido bons resultados, segundo a assessora de imprensa da IFI, Carmensita Corso. De janeiro a junho deste ano, foram feitas 965 menções à IFI na mídia, número já próximo às 1.127 menções em todo o ano de 2024.

— Fizemos uma intensa aproximação com a imprensa de modo geral e com profissionais especializados dos diversos veículos. Passamos a publicar, em nossas redes, matérias, artigos, editoriais e entrevistas com menções à instituição — explica ela.

Sobre o uso de linguagem simplificada, Carmensita explica as ações que foram implementadas para facilitar a compreensão do texto técnico pelo público.

— Traduzimos o "economês" em toda a nossa comunicação direta: nos releases, nas entrevistas dos nossos diretores e nas redes sociais. Lançamos uma hashtag #ifitraduz e iniciamos a publicação de cards para traduzir as expressões usadas em nossas publicações e na economia de modo geral — explica.

A coordenadora-geral da Secom, Luciana Rodrigues, reforça a importância da parceria institucional com a IFI e do papel da Secom de divulgar à sociedade as ações do Senado.

— Consideramos muito importante o papel da IFI de dar transparência fiscal às contas públicas do país. Isso nos imbui do dever de ampliar o alcance desse trabalho, por meio da divulgação das informações que a IFI produz em todos os nossos canais institucionais de comunicação:Agência Senado, TV Senado, Rádio Senado e Comunicação Interna. São informações de muita qualidade e relevância à disposição dos cidadãos e servidores — destaca.

O diretor-executivo da IFI, Marcus Pestana, ressalta a importância da troca de saberes e experiências entre as instituições fiscais de vários países como forma de aprimoramento dessas organizações.

— O intercâmbio entre instituições fiscais independentes é fundamental para o nosso processo de aprendizagem e amadurecimento institucional, incorporando conhecimento, experiência e metodologias de outros países — observa.