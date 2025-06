Comissão debate repressão no campo durante a ditadura militar

Hora e local O debate será realizado a partir das 10 horas, no plenário 9.

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (1º), audiência pública sobre a repressão política no campo durante a ditadura militar. O debate atende pedido do deputado Reimont (PT-RJ).

