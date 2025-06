CRAS de Derrubadas promove integração com festa junina para grupos acompanhados pela assistência social

A Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social de Derrubadas, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), promoveu na quarta-feira, 25, uma tradicional Festa Junina voltada aos grupos acompanhados pelos serviços socioassistenciais do município.

O evento, realizado em clima de confraternização e alegria, contou com diversas atividades típicas dessa época do ano, como pescaria, desfile caipira, comidas juninas e sorteios. A iniciativa buscou proporcionar um momento de integração, descontração e fortalecimento dos vínculos entre os participantes.

Conforme a secretária municipal de Assistência Social, Rosimeri Marques, a festa foi marcada por momentos de emoção e espírito coletivo. “Foi um dia de convivência verdadeira, de alegria compartilhada e de união entre todos que fazem parte dessa rede de cuidado”, afirmou.

A ação contou com o envolvimento da equipe do CRAS, profissionais da área social e apoio de secretarias municipais, que colaboraram para a realização do evento.