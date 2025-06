Educação pelo Clima: Semae participa de projeto escolar no Junho Verde

Estudantes de colégio em Florianópolis propõem soluções climáticas com a participação da Semae -Fotos: Divulgação / Semae

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae), por meio da Gerência de Clima e Energia, esteve presente no Colégio do Campeche durante as apresentações do projeto Florianópolis no enfrentamento às mudanças climáticas. A iniciativa, conduzida pela professora Graziela Blanco, das disciplinas de Ciências e Biologia, tem como objetivo mobilizar estudantes do ensino médio a refletirem sobre soluções sustentáveis para os desafios climáticos da capital catarinense. Durante o projeto, os alunos participaram de debates sobre os impactos ambientais enfrentados globalmente e discutiram alternativas inovadoras — com destaque para o conceito de “cidades esponja”, que propõe estratégias urbanas baseadas na absorção e retenção da água da chuva.

Cada grupo de estudantes escolheu uma área de Florianópolis para identificar problemas socioambientais locais e desenvolver proposta práticas, como: implantação de calçadas permeáveis, telhados verdes, ampliação de áreas verdes, hortas sustentáveis, segurança alimentar, uso de placas solares e recuperação de áreas de mangue e restinga.

Além da parte teórica, os estudantes também criaram protótipos com materiais sustentáveis e estimaram os custos para a execução das propostas. A professora Graziela destacou que a ação vai além da sala de aula: “Esse projeto, além de trabalhar os conceitos biológicos, estimula o protagonismo jovem e fortalece a tomada de decisão como parte do processo formativo”.

Para a gerente de Clima e Energia da Semae, Cristiane Casini Bitencourt, “projetos como esse são fundamentais para envolver a comunidade e fortalecer a Educação Ambiental como instrumento de políticas públicas climáticas. Além de atender à legislação, preparam a sociedade para agir com responsabilidade diante dos desafios locais e das mudanças do clima”.

A pesquisadora Vera Lucia Zeni, da área de Adaptação da Semae, acompanhou as apresentações dos alunos e compartilhou com os estudantes as ações e programas desenvolvidos pela Secretaria. “A aproximação da Semae com a comunidade escolar é essencial para ampliar o conhecimento sobre as políticas climáticas e divulgar o trabalho técnico realizado.”

O secretário de Estado do Meio Ambiente, Emerson Stein, parabenizou a iniciativa e reforçou: “A Educação Ambiental Climática é uma ferramenta estratégica no enfrentamento das mudanças do clima e na formação de uma sociedade mais consciente.”