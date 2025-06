Denominação de Origem valoriza identidade dos vinhos Goethe produzidos em SC

A DO reconhe oficialmente a tipicidade única dos vinhos produzidos na região Sul de Santa Catarina – Foto: Aires Mariga

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) alterou a Indicação Geográfica (IG) Vales da Uva Goethe de Indicação de Procedência (IP) para Denominação de Origem (DO), reconhecendo oficialmente a tipicidade única dos vinhos produzidos na região. A conquista, solicitada pela Associação dos Produtores da Uva Goethe (Progoethe), só foi possível graças à atuação estratégica da Epagri, que desempenhou papel fundamental em todo o processo.

A Indicação de Procedência foi conquistada em 2011 e se transformou na primeira Indicação Geográfica de Santa Catarina. A Epagri foi protagonista desde o início da trajetória da IG, atuando como articuladora técnica e institucional. O gerente do Estação Experimental de Urussanga, Stevan Arcari, lembra que coube à empresa, junto dos produtores e de outras instituições, realizar os estudos científicos que embasaram a caracterização da uva Goethe, delimitar a área geográfica de produção e elaborar o dossiê submetido ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). “A Epagri também desenvolveu ações de capacitação junto aos vitivinicultores da região e lançou um manual técnico com orientações práticas sobre o cultivo da variedade”, relata.

Para celebrar essa conquista, a ProGoethe realiza no sábado, 28, o Colóquio “Nostro Goethe!”, a partir das 9h, na Vigna Mazon, em Urussanga. O evento terá palestras sobre a trajetória da Denominação de Origem Vales da Uva Goethe, além de uma análise sensorial dos vinhos.

Foto: Reprodução/Secom SC

Abrangência geográfica e diversidade de vinhos contemplados

A DO Vales da Uva Goethe abrange os municípios de Urussanga, Pedras Grandes, Morro da Fumaça, Cocal do Sul, Treze de Maio, Orleans, Nova Veneza e Içara, no Sul de Santa Catarina. Essa distinção se aplica a uma série de vinhos elaborados exclusivamente com a uva Goethe, incluindo vinhos brancos secos e suaves, espumantes (métodos Champenoise e Charmat), vinhos leves e vinhos licorosos.

Ao reconhecer os Vales da Uva Goethe como uma Denominação de Origem, o INPI reconheceu que a tipicidade desses vinhos é resultado de uma interação singular entre ambiente natural e tradição humana. Fatores como a amplitude térmica diária acentuada, e os microclimas criados pela topografia bastante acidentada e proximidade do mar e da Serra Geral, favorecem um ciclo vegetativo equilibrado da videira e contribuem para a formação de aromas e sabores únicos. Essa identidade é reforçada por práticas tradicionais de cultivo, como o sistema de condução em latada e o uso de tanques de fermentação em alvenaria, que ajudam a manter o vinho armazenado naturalmente a uma boa temperatura.

Foto: Reprodução/Secom SC

Estudos conduzidos por pesquisadores da Epagri e por instituições parceiras revelam a influência direta do terroir na composição química e sensorial dos vinhos. Análises comprovam a presença de marcadores geográficos, como elementos minerais e terras raras, que atestam a origem do produto e permitem sua rastreabilidade. A diferenciação entre os clones Goethe Clássica e Goethe Primo também foi descrita cientificamente, mostrando como as mutações locais geraram perfis sensoriais distintos.

Compromisso com os produtores e valorização regional

Desde o reconhecimento da IG como IP, em 2011, até sua elevação à categoria de DO, a Epagri esteve ao lado dos produtores, apoiando com pesquisa, assistência técnica, organização social e promoção de mercado. A empresa também se engajou na valorização comercial e cultural dos vinhos Goethe, incentivando o enoturismo e ampliando a visibilidade dos produtos catarinenses no cenário nacional e internacional.

Com essa conquista, o Brasil passa a contar com 40 Denominações de Origem reconhecidas pelo INPI, sendo 30 delas nacionais. Para a Epagri, o resultado reafirma o compromisso com o desenvolvimento rural sustentável, a valorização dos produtos com identidade regional com e o fortalecimento das cadeias produtivas da agricultura familiar.

