Secretário do Meio Ambiente participa de lançamento de Programa Lagoas Costeiras em Imbituba

Fotos: Divulgação/Semae

O secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, Emerson Stein, esteve nesta sexta-feira. 27), no município de Imbituba em agenda dedicada à sustentabilidade e ao turismo com foco em educação ambiental e preservação da natureza. Ele conheceu o Caminho dos Butiazais, projeto cultural e ambiental, acompanhado do Célio de Oliveira, diretor do Centro Cultural e Turístico Mariscão da Zimba e da comunidade engajada na iniciativa.

O Caminho dos Butiazais é um roteiro que valoriza a palmeira butiá como símbolo da região, articulando ações de conservação, educação ambiental e vivência comunitária. A visita incluiu percurso pelas trilhas, observação das palmeiras e encontros com produtores locais que fazem artesanato com o butiá.

O secretário Emerson Stein destacou o potencial do roteiro para alinhamento de projetos de economia verde. “É fundamental levar adiante iniciativas que gerem renda e, ao mesmo tempo, preservem o meio ambiente. O Caminho dos Butiazais cumpre esse papel, resgatando nossa cultura e fortalecendo a economia local com sustentabilidade”, afirmou.

Célio de Oliveira também ressaltou o papel da comunidade no desenvolvimento do projeto que é construído junto com moradores, artistas e produtores, fruto de um trabalho coletivo, de valorização do nosso patrimônio natural e cultural, com forte envolvimento da população. Entre as ações de divulgação do roteiro estão o documentário Conhecendo o Caminho dos Butiazais e o Guia Caminho dos Butiazais.

No período da tarde, a agenda do secretário Emerson Stein teve como destaque o lançamento do Programa Lagoas Costeiras, promovido pela Prefeitura de Imbituba em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP). A iniciativa visa a gestão sustentável das lagoas costeiras, com foco em ações de monitoramento e preservação da qualidade da água e da biodiversidade local.

Foto: Reprodução/Secom SC

Durante a cerimônia de lançamento, o secretário destacou a importância estratégica do programa para a conservação ambiental em Santa Catarina. “As lagoas costeiras são ecossistemas essenciais para a manutenção da biodiversidade, o equilíbrio climático e a economia local. A iniciativa de Imbituba é um exemplo de como a gestão ambiental pode ser feita com seriedade, técnica e participação social. O governo Jorginho Mello tem atuado de forma firme para apoiar os municípios nessa missão, porque sabemos que cuidar do meio ambiente é garantir qualidade de vida e desenvolvimento sustentável para as próximas gerações”, afirmou Emerson Stein.

O Programa Lagoas Costeiras integra ações de educação ambiental, fiscalização, pesquisa científica e envolvimento das comunidades ribeirinhas, reforçando o compromisso da gestão municipal com a sustentabilidade e a proteção dos recursos hídricos.

