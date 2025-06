Território Pachamama de Tenente Portela participa de formação em Brasília, junto ao Ministério da Justiça e autoridades internacionais

O Território Pachamama, entidade sem fins lucrativos, foi selecionado pelo Ministério da Justiça para implementar um Centro de Acesso a Direitos e Inclusão Social (CAIS) na Região Celeiro do Rio Grande do Sul, com foco prioritário no entorno da Terra Indígena Guarita.

O projeto vai oferecer acolhimento integral, redução de danos e reinserção social a jovens indígenas, agricultores familiares e populações periurbanas em situação de vulnerabilidade agravada pelo uso de drogas.

Encontro Formativo Nacional: Marco na Construção de Políticas Públicas Interculturais sobre Drogas

A seleção do Território Pachamama para implementar o CAIS em Tenente Portela ocorre em um momento estratégico da política nacional sobre drogas, coincidindo com a realização do I Encontro Formativo dos Centros de Acesso a Direitos e Inclusão Social (CAIS), promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos. Nos dias 30 de junho e 1º de julho de 2025, em Brasília, o evento vai contar com a participação da coordenadora geral do Território Pachamama, Eliane Fistarol, e da coordenadora do projeto CAIS Celeiro, Elisiane Rodrigues.

O Encontro Formativo dos CAIS de todo o país integra as ações da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas para promover o debate público qualificado sobre questões relacionadas ao uso de substâncias psicoativas no Brasil. Já a Semana Nacional representa um esforço coordenado para envolver diferentes setores da sociedade na discussão e formulação de políticas baseadas em evidências científicas e experiências exitosas.

Um dos aspectos mais inovadores do Encontro Formativo é a abordagem intercultural do evento. Segundo a coordenadora do CAIS Celeiro, Elisiane Rodrigues, “esse aspecto é particularmente relevante para o trabalho do Território Pachamama na região do entorno da Terra Indígena Guarita. O reconhecimento das práticas ancestrais de cuidado e das concepções indígenas sobre substâncias psicoativas oferece perspectivas inovadoras para o enfrentamento do uso problemático de drogas, baseadas em visões holísticas da pessoa e da comunidade”.