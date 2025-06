Educação Fiscal ganha espaço nas escolas municipais com projetos criativos

As escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Derrubadas/RS desenvolveram, ao longo do primeiro semestre de 2025, uma série de atividades voltadas à Educação Fiscal e à importância de solicitar a Nota Fiscal Gaúcha. As ações integram o Programa de Integração Tributária (PIT), que reconhece e pontua os municípios que trabalham a temática junto às suas comunidades escolares.

As turmas do 3º e 4º anos do Ensino Fundamental das escolas Duque de Caxias, Salto Grande e Juscelino K. de Oliveira participaram de atividades baseadas em planos de aula específicos, com o objetivo de despertar a consciência cidadã sobre o papel dos tributos e a função social dos impostos. Um dos destaques foi a exibição do vídeo Que Nem Gente Grande, de Ziraldo, que serviu como ponto de partida para reflexões sobre cidadania, serviços públicos e o direito de todos a uma cidade mais justa.

Após o vídeo, cada turma desenvolveu os conceitos abordados de forma personalizada. No 3º ano, os alunos analisaram notas fiscais reais, identificaram seus principais elementos e confeccionaram cartazes com imagens de serviços públicos financiados pelos impostos, como escolas, hospitais e transporte. Já no 4º ano, os estudantes produziram textos opinativos com o tema “Por que é importante pedir a nota fiscal?”, além de realizarem fichas de análise de notas e ilustrações complementares.

Na Educação Infantil, a Escola Municipal de Educação Infantil Meu Primeiro Passo desenvolveu o projeto “Desafio do Comprador Esperto: uma aventura de aprendizado e descobertas na nossa comunidade!”. A proposta envolveu as famílias em uma missão prática: com até R$ 10,00, as crianças deveriam visitar o comércio local acompanhadas de um adulto, realizar uma compra e, principalmente, solicitar a nota fiscal, independentemente do valor ou do produto escolhido. A atividade reforçou desde cedo a importância de pedir a nota fiscal como um direito do consumidor e como forma de garantir que os tributos arrecadados retornem à comunidade em forma de melhorias.

As iniciativas demonstram como a Educação Fiscal pode ser trabalhada de forma lúdica, significativa e cidadã, promovendo a formação de indivíduos mais conscientes e participativos. Ao envolver crianças desde a Educação Infantil até os anos iniciais do Ensino Fundamental, as escolas de Derrubadas mostram que é possível construir, desde cedo, uma cultura de cidadania fiscal que valoriza a participação social e o cuidado com os recursos públicos.