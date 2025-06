“Seguimos firmes, com ainda mais vontade de trabalhar pela nossa gente”

Dando início à série de entrevistas com os prefeitos eleitos nos municípios da microrregião, o Folha Popular conversou com o prefeito de Tenente Portela, Rosemar Antônio Sala (PSDB), eleito com 4.569 votos no pleito de 2024. A entrevista foi concedida na quinta-feira, 26, e marca o início de uma sequência especial de reportagens com foco na gestão pública regional.

Ao avaliar os primeiros seis meses de governo, Sala falou sobre desafios enfrentados, obras em andamento, relacionamento com o Legislativo e os investimentos na educação municipal.

“A colheita está em andamento e teremos um segundo semestre ainda mais promissor”, declarou o prefeito.

Nesta primeira parte, abordamos os temas Balanço de Governo, Infraestrutura Urbana, Relação com o Legislativo e Educação. Na próxima edição, a segunda parte trará reflexões e informações sobre Saúde e Assistência Social, Desenvolvimento Econômico e Rural, Transparência e Participação Popular.

Balanço de Governo

Folha Popular - Prefeito, completados os primeiros seis meses de gestão, quais o senhor destacaria como as principais ações e conquistas até o momento?

Rosemar Sala – Finalizamos em 2024 um Governo que impactou positivamente na vida das pessoas e isso foi reconhecido pela maioria dos portelenses. Nesse novo Governo, procuramos dar continuidade às políticas públicas que nos trouxeram até aqui, com ênfase nos novos compromissos assumidos com a população. Concluímos obras como a Praça Bem Morar, o Ginásio da Pedra Lisa e a sede esportiva do Flamengo/Gurias do Yucumã/Fofinhos. Também tiramos do papel ações como a pavimentação da Rua Tamandaré logo no primeiro mês. Iniciamos novas obras, como a revitalização dos canteiros centrais, novas pavimentações, modernização da iluminação esportiva e a ampliação da frota municipal. O trabalho continua intenso e os resultados já começam a aparecer.

FP - Houve alguma medida emergencial que precisou ser adotada logo no início do mandato?

Sala – Sim. O início do ano foi marcado pela estiagem, o que nos levou a decretar situação de emergência. Nosso foco foi garantir água potável para todos. Tivemos perdas econômicas expressivas e ainda sentiremos seus reflexos, mas seguimos firmes, com mais vontade de trabalhar pela nossa gente.

FP - Quais projetos ainda não puderam ser executados e por quê?

Sala – A recuperação das avenidas centrais depende da municipalização do trecho urbano da ERS-330, processo que ainda está em tratativas com o Governo do Estado. Também gostaríamos de já estar iniciando as obras habitacionais nos terrenos adquiridos no ano passado. Os projetos estão prontos e habilitados, mas ainda aguardamos a liberação de recursos estaduais e federais. Mesmo assim, seguimos confiantes na concretização dessas ações.

Infraestrutura Urbana

FP - A gestão anterior teve forte atuação na área de infraestrutura urbana. O que está sendo planejado para dar continuidade ou avançar nessas melhorias?

Sala – Damos continuidade ao que já estava previsto e também iniciamos novas frentes. A pavimentação no Bairro Operário é um exemplo recente. Queremos garantir o asfaltamento do principal acesso a cada escola da cidade, como será feito com a Rua Coroados. Também cuidamos da manutenção das vias antigas, como a Rua Pirajá, que será recuperada já na próxima semana. A infraestrutura precisa acompanhar o crescimento da cidade, e estamos atentos a isso.

FP - Há previsão de investimentos em pavimentação, iluminação pública ou expansão do saneamento básico nos próximos meses?

Sala – Sim. Estamos vivendo o maior período de investimentos nessas áreas. Quanto ao saneamento, o tema é mais complexo, mas avançamos com o novo contrato firmado com a Corsan (Aegea), que visa atingir as metas do Marco Legal do Saneamento até 2033, especialmente no tratamento de esgoto.

FP - Como a administração está lidando com a manutenção das vias urbanas e rurais, especialmente após períodos de chuvas?

Sala – Alguns pontos urbanos ainda são impactados por chuvas intensas, mas estamos solucionando gradualmente. Na zona rural, os estragos são sempre maiores em períodos de intempéries. Na segunda quinzena de junho, tivemos que intervir em diversos trechos. Ainda estamos concluindo a reconstrução de duas pontes levadas pelas enchentes de 2024.

Relação com o Legislativo

FP - O senhor governa com uma Câmara de Vereadores onde a maioria é de oposição. Como tem sido essa convivência?

Sala – Da nossa parte, o respeito ao Legislativo permanece. Mas é fato que temos enfrentado dificuldades com alguns vereadores, que mantêm uma postura crítica a quase tudo que é feito. A eleição acabou, e hoje trabalhamos por todos. É uma pena que nem todos tenham assimilado isso.

FP - Houve dificuldades para aprovação de projetos importantes nesses primeiros meses?

Sala – Sim, houve atrasos que poderiam ter sido evitados. Um exemplo é o projeto do Centro Dia para Pessoa Idosa. Já tínhamos o recurso de R$ 625 mil garantido, mas o projeto levou mais de um mês para ser aprovado. Iniciativas como essa não podem ficar represadas por razões políticas.

FP - A gestão está aberta ao diálogo com os vereadores de oposição? Há espaço para construir consensos?

Sala – Com certeza. Sempre estamos dispostos a trabalhar em parceria com a Câmara. Nosso vice-prefeito, inclusive, comparece a praticamente todas as sessões ordinárias e tem se colocado à disposição de todos os vereadores. Com a população, todos sabem, nosso diálogo é permanente e também estamos dispostos a estender esta mesma relação com o Legislativo.

Educação

FP - A oposição apontou que a Prefeitura não teria cumprido o mínimo constitucional de 25% de investimento em educação. O que o senhor tem a dizer sobre essa acusação?

Sala – Essa é uma questão que estamos esclarecendo junto ao Tribunal de Contas. O índice final não considerou alguns investimentos relevantes. Já apresentamos nossos argumentos e estamos buscando corrigir isso. O que não aceitamos é a exploração política desse tema, ainda mais considerando os avanços que tivemos na área.

FP - Como estão os investimentos em escolas, transporte escolar e valorização dos profissionais da educação?

Sala – As escolas estão todas estruturadas, com salas climatizadas e equipamentos adequados. Concluímos a nova Escola Pequeno Aprendiz, cuja obra estava paralisada há mais de uma década. No transporte escolar, ampliamos a frota e o serviço, pois também cresceu o número de alunos. Em relação aos profissionais, temos buscado valorização com reposições salariais acima da inflação, antecipação do 13º salário, criação da Cesta Básica e da Cesta Verde, entre outros benefícios.