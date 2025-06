Conferência reúne comunidade para discutir avanços sociais

Com informações da Planeta FM 102.7

A secretária municipal de Assistência Social, Elenir Teresinha da Silva, destacou a importância da participação popular nesses espaços de debate. “São momentos em que a comunidade pode contribuir com ideias e propostas para melhorar o atendimento em nosso município”, afirmou.

Os encontros tiveram como base os temas definidos pelos conselhos nacionais das respectivas áreas: “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência” e “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”.

