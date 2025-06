LEEI contribui para qualificar práticas pedagógicas na rede municipal

Professores da Rede Municipal de Ensino de Derrubadas participaram de um encontro promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) para marcar o encerramento do Programa LEEI – Leitura e Escrita na Educação Infantil, vinculado ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

O evento contou com a presença da secretária municipal de Educação, professora Cristiane Führ, da coordenadora local do programa, professora Débora Togni dos Santos, além das coordenadoras pedagógicas da SMECD. Na ocasião, as autoridades agradeceram o empenho e a dedicação dos professores ao longo da formação, reconhecendo o papel fundamental de cada um no fortalecimento das práticas pedagógicas voltadas à alfabetização na educação infantil.

Durante o encontro, os docentes compartilharam experiências positivas vivenciadas ao longo do curso, destacando a contribuição da formação para o aprimoramento do trabalho em sala de aula, especialmente no desenvolvimento de atividades práticas com os alunos.

Como forma de reconhecimento, cada participante recebeu uma apostila com registros das atividades realizadas e um mimo simbólico. O momento de confraternização foi encerrado com um coquetel.

A iniciativa reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Educação com a valorização e qualificação dos profissionais da educação, bem como com o fortalecimento da aprendizagem na etapa inicial da vida escolar.