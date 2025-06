Sicredi alcança maior índice de recomendação entre instituições financeiras, segundo pesquisa da CardMonitor

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 9 milhões de associados, conquistou o maior índice de recomendação na avaliação geral das instituições financeiras, segundo a Pesquisa Nacional de Cartões de Crédito 2025 (PNCC). O resultado, medido pelo Net Promoter Score (NPS), foi de 62,8% e posiciona o Sicredi na “zona de qualidade”, indicando alto nível de satisfação e lealdade dos associados. Realizada pela CardMonitor em parceria com o Instituto Medida Certa, a pesquisa coletou a opinião de usuários de cartões de crédito de diferentes instituições, avaliando uma série de critérios.

Outro destaque da pesquisa foi o desempenho do Sicredi em cinco atributos relacionados ao seu cartão de crédito. A central de atendimento recebeu a melhor avaliação entre os usuários, com nota de 73,2%, 11,1 pontos percentuais acima da média de mercado. A instituição financeira cooperativa também obteve notas superiores à média nos seguintes quesitos: aceitação (92,6%, 3,8 p.p. acima da média); aplicativo (91,7%, 4,8 p.p. acima); limite do cartão (70,7%, 4,5 p.p. acima) e programa de recompensas (68%, 9 p.p. acima).

“Os resultados do levantamento reforçam a efetividade da nossa estratégia de colocar o associado no centro da jornada e demonstram que nossas soluções atendem às suas necessidades reais. Seguiremos trabalhando para oferecer uma experiência cada vez mais completa e fluida, preservando nosso atendimento próximo e humano, característico da nossa instituição”, afirma Thiago Rossoni, diretor de Produtos e Serviços do Sicredi.

A Pesquisa Nacional de Cartões de Crédito é realizada anualmente e entrevistou mais de 12,7 mil pessoas em todo o Brasil, avaliando mais de 19,8 mil cartões. O estudo, considerado o maior projeto de aferição da satisfação de titulares de cartões no país, permite comparar todos os players com a mesma metodologia e no mesmo período.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.900 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Site do Sicredi: Clique aqui

Redes Sociais: Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube | TikTok