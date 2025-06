Educação e cultura recebem novos investimentos no município

A Administração Municipal de Vista Gaúcha, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, está realizando investimentos importantes em infraestrutura, tecnologia e incentivo à leitura, com foco na qualificação do ensino e no acesso à cultura.

Como parte do processo de modernização da rede municipal de ensino, foram adquiridos Chromebooks destinados ao uso de professores e alunos. A iniciativa busca promover maior dinamismo nas atividades pedagógicas, incentivando o uso de recursos digitais em sala de aula e contribuindo para a formação de estudantes preparados para os desafios da atualidade.

Outro destaque é a ampliação do acervo da Biblioteca Pública Municipal, que passou a contar com 900 novos livros de literatura. A atualização fortalece o espaço como centro de aprendizado, lazer e acesso à informação, beneficiando estudantes e a comunidade em geral.

De acordo com o prefeito Claudemir Locatelli, os investimentos refletem o compromisso da gestão com o futuro da educação no município. “Investir na educação é investir no futuro. É através do aprendizado de hoje que formamos os cidadãos de amanhã. Nossos alunos são a base do grande futuro que queremos construir para Vista Gaúcha”, afirmou.

As ações reforçam a visão da Administração Municipal de que a tecnologia e a educação caminham juntas para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, informada e com mais oportunidades para todos.

Com informações da Radio A Verdade