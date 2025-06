Ministro da Integração apresenta planos para este ano na Câmara dos Deputados

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional tem um papel fundamental na criação e execução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento das regiões, à infraestrutura, à segurança hídrica e à resposta a desastres naturais.

O ministro vem à Câmara a pedido da deputada Daniela Reinehr (PL-SC). A reunião está marcada para as 10 horas, no plenário 15.

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados receberá nesta quarta-feira (2), o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. Ele apresentará os planos e programas da Pasta para este ano.

