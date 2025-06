Comissão discute criação de zonas de processamento de exportação em São Paulo

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (2), audiência pública para debater a criação de zonas de processamento de exportação (ZPEs) no estado de São Paulo.

O debate atende a pedido do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) e está marcado para as 10 horas, no plenário 5.

“A criação de zonas de processamento de exportação constitui um importante mecanismo para fomentar o desenvolvimento econômico regional, ampliar a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional e estimular investimentos produtivos no país”, diz Bragança.

As ZPEs são áreas delimitadas com benefícios fiscais e aduaneiros específicos que possibilitam às empresas exportadoras reduzir custos operacionais e elevar sua produtividade, garantindo maior inserção internacional.

Para o deputado, considerando o potencial industrial, logístico e comercial da região, é essencial discutir a criação de ZPEs no estado.

"A implementação dessas zonas no estado poderá impulsionar significativamente as exportações, gerar emprego e renda, além de fomentar o desenvolvimento econômico em municípios que hoje buscam diversificar sua matriz produtiva e reduzir desigualdades regionais", argumenta.