Grupo Reviver celebra São João com alegria

Essas ocasiões são valiosas para resgatar tradições culturais, fortalecer a autoestima e reafirmar a alegria de viver em todas as fases da vida.

Mais do que uma simples confraternização, a festa se transformou em um verdadeiro momento de celebração da vida. Entre risos, abraços e a energia contagiante dos participantes, o Arraiá reforçou os laços de amizade e destacou a importância de encontros que promovem o bem-estar e a convivência harmoniosa.

O Grupo Reviver, formado por integrantes da terceira idade de Vista Gaúcha, realizou na tarde de quinta-feira, 25 de junho, o tradicional Arraiá de São João. O evento foi marcado por muita alegria, música, danças, brincadeiras e uma farta mesa com comidas típicas que encantaram a todos os presentes.

