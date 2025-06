Fortes chuvas comprometem estradas do interior de Derrubadas

Enquanto isso, a orientação é para que os moradores evitem transitar por áreas de risco, especialmente em trechos alagados ou próximos a pontes com sinais de comprometimento estrutural.

O Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Obras, está acompanhando de perto a situação e realizando o mapeamento dos pontos mais afetados. A Prefeitura informa que as ações de recuperação terão início assim que as condições climáticas forem favoráveis, priorizando a segurança dos trabalhadores e da população.

As fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias causaram diversos danos nas estradas do interior de Derrubadas, dificultando a locomoção e o tráfego em várias localidades rurais.

