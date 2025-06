CCIR 2025 já está disponível para emissão

O pagamento da taxa pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou boleto bancário. Após a confirmação da quitação, o certificado será emitido com o status de “Quitado”.

O documento também pode ser obtido nas Unidades Municipais de Cadastramento (UMC), disponíveis nas prefeituras, como no caso de Derrubadas, desde que a taxa já tenha sido quitada.

Atenção: baixe o boleto apenas pelo site oficial do INCRA ou pelo link acima. Evite utilizar páginas não autorizadas.

Os proprietários cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) podem emitir o CCIR diretamente no site oficial: https://sncr.serpro.gov.br/ccir/emissao .

Para a emissão, é necessário quitar a Taxa de Serviços Cadastrais, cujo valor mínimo é de R$ 5,65. O documento só terá validade após o pagamento da taxa e substitui o CCIR do exercício de 2024.

O CCIR é exigido em operações como desmembramento, arrendamento, hipoteca, venda ou promessa de venda, além de ser obrigatório para a homologação de partilhas amigáveis ou judiciais (em casos de sucessão por morte). Sem a apresentação do certificado, não é possível realizar nenhuma dessas transações.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.