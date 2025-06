Serviço de balsa entre Barra do Guarita e Itapiranga está suspenso temporariamente

A travessia de balsa entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC) está suspensa nesta segunda-feira, 30, devido às condições climáticas adversas e à elevação do nível do Rio Uruguai. A medida, de caráter preventivo, visa garantir a segurança dos passageiros e da tripulação.

De acordo com o monitoramento mais recente, o nível do rio está 9,6 metros acima do normal, o que inviabiliza a navegação segura na região.

A previsão é de que o serviço seja retomado na manhã desta terça-feira, 1º de julho, a partir das 7h, desde que as condições do tempo e do rio estejam favoráveis.

Com informações do Jornal Província