Comissão debate preparativos para a marcha nacional das mulheres negras

A 2ª Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver acontecerá em Brasília, no dia 25 de novembro, dez anos depois da primeira mobilização nacional. A marcha está sendo articulada em todo o país, com agendas organizadas por um comitê nacional e comitês estaduais e municipais, que promovem encontros, debates, elaboram materiais, entre outras atividades.

O debate atende a pedido da presidente da comissão, deputada Célia Xakriabá (Psol-MG), e está marcado para as 13h15, no plenário 14.

