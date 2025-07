Programa Penso, Logo Destino fecha primeiro semestre com recorde na destinação de 83 mil pneus inservíveis

Foto: Divulgação/IMA

O Programa Penso, Logo Destino (PLD), do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), articulou a recolha e destinação de mais de 83 mil pneus inservíveis no primeiro semestre de 2025. O número recorde é resultado da adesão de 115 municípios, de todo o Estado, às ações do programa e da parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive).

Conforme o coordenador estadual do PLD, Cícero Brasil, a iniciativa, pioneira no país, busca garantir o destino ambientalmente adequado para esse tipo de resíduo, que além de poluir o meio ambiente, representa um grave problema de saúde pública. “Os pneus, quando deixados em lugares inadequados, poluem o meio ambiente e acumulam água, a qual pode se tornar um criadouro do mosquito que transmite a dengue”, explica.

A nova rodada de inscrições dos municípios interessados em participar da campanha de Recolhimento Estadual de Pneus Inservíveis, no segundo semestre de 2025, será aberta a partir de 4 de agosto. O formulário será divulgado no site do IMA (ima.sc.gov.br).

São Bernardino

A campanha do primeiro semestre encerrou com atividades no município de São Bernardino, no Oeste de Santa Catarina. Por meio do Programa de Controle doAedes aegypti, em parceria com a Escola de Educação Básica Municipal, a Regional de Saúde de Xanxerê, a Dive e o IMA, o município recolheu mais de 2 mil pneus inservíveis. O número é significativo, especialmente para uma cidade com 2.684 habitantes.

“Essa é uma demonstração da importância do PLD, especialmente, para os pequenos municípios do Estado, que estão fora do acordo intersetorial e que, por meio do Programa, desenvolvem ações de excelência”, afirma Cícero.

Como parte da campanha, o município promoveu uma ação de mobilização dos alunos da rede municipal de ensino a identificar e eliminar possíveis criadouros do mosquito, além de recolher pneus inservíveis e conscientizar a comunidade. Os estudantes participantes serão prestigiados com uma viagem de estudos como forma de incentivo e reconhecimento pelo engajamento.

Para viabilizar a ação, a Secretaria Municipal de Administração destinou um espaço adequado para o armazenamento dos pneus recolhidos e a equipe da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo apoiou as ações de carregamento e transporte do material.

