Governo revoga decreto de emergência em saúde animal após encerramento do foco de gripe aviária

O governo estadual publicou nesta segunda-feira (30/6), no Diário Oficial , a revogação do Decreto 58.169/2025, que havia declarado estado de emergência em saúde animal para o controle da influenza aviária no Rio Grande do Sul. A medida foi adotada em 17 de maio pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) após a confirmação de focos da doença nos municípios de Montenegro e Sapucaia do Sul.

A revogação ocorreu pelo encerramento do foco em aves comerciais em Montenegro, registrado oficialmente em 18 de junho, e pelo reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), no último dia 26, de que o Brasil se encontra livre da gripe aviária.

“O encerramento, com agilidade, desse foco de gripe aviária é fruto da liderança e competência do Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul”, afirma o secretário da Agricultura, Edivilson Brum.