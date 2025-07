Com 42 anos de história, Reserva Biológica Estadual do Aguaí é símbolo de preservação ambiental no Sul de SC

Foto: Adrio Centeno/IMA

Neste 1º de julho de 2025, a Reserva Biológica Estadual do Aguaí completa 42 anos de existência. Criada em 1983, a Unidade de Conservação de Proteção Integral representa um dos mais importantes patrimônios ambientais de Santa Catarina, sendo essencial para a preservação da rica biodiversidade e para a segurança hídrica da região Sul do estado.

Com uma paisagem marcada por canyons imponentes, montanhas, cachoeiras e escarpas impressionantes, a Reserva é a segunda maior UC do estado e abriga uma diversidade única de ecossistemas e espécies da fauna e flora nativas, muitas delas ameaçadas de extinção. O território também guarda registros geológicos preciosos que ajudam a contar parte da história natural do Brasil.

Administrada pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), com apoio do Governo do Estado, a unidade abrange áreas dos municípios de Treviso, Siderópolis, Nova Veneza e MorroGrande, estendendo-se até a divisa com Bom Jardim da Serra. Sua sede administrativa está localizada junto à Barragem do Rio São Bento, em Siderópolis.

:: Saiba mais sobre a Reserva no site do IMA

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) administra Unidades de Conservação (UCs) da categoria Parque que permitem a visitação pública e da categoria Reserva Biológica, onde o manejo ambiental é mais restrito com acesso permitido a pesquisadores. O agendamento de visitas a todos os parques pode ser realizado de forma on-line neste link.

Para mais informações o contato com a equipe poder ser feito através do e-mail: [email protected]