Festa Junina da Escola Lenira encanta com apresentações, comidas típicas e tradição

Com informações da Rádio Líder

Um agradecimento especial foi direcionado a todos que colaboraram de alguma forma — com tempo, trabalho ou doações — reforçando o espírito de união que marcou a festividade.

A direção da escola agradeceu à equipe pelo comprometimento e dedicação na organização do evento, bem como aos alunos pelo empenho nas apresentações. A presença dos pais, responsáveis, familiares e amigos foi fundamental para o sucesso da celebração, proporcionando apoio e entusiasmo durante toda a noite.

Com apresentações cuidadosamente preparadas pelos estudantes, venda de comidas típicas, brincadeiras como a pescaria e a tradicional fogueira, a festa celebrou o espírito junino e fortaleceu os laços entre os participantes.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.