Concurso de Educação Fiscal incentiva cidadania no Centro de Educação Infantil Vovó Ilga

Nos meses de maio e junho, o Centro de Educação Infantil Vovó Ilga, em Barra do Guarita, desenvolveu um importante projeto voltado à conscientização fiscal por meio de atividades lúdicas e educativas.

O projeto incluiu uma simulação de compras de produtos para incentivar os alunos a compreenderem a importância de exigir nota fiscal no momento das aquisições. As atividades pedagógicas contemplaram palestras, vídeos, textos e músicas, promovendo a reflexão sobre o papel do cidadão na construção de uma sociedade mais justa e transparente.

Como culminância do projeto, foi realizado um concurso de arrecadação de notas fiscais eletrônicas. Os alunos que arrecadaram o maior número de notas foram premiados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Bem-Estar Social.

Vencedores do concurso:

1º Lugar (matutino): Ana Julia da Silva da Cruz – Pré B1

Ana Julia da Silva da Cruz – Pré B1 1º Lugar (vespertino): Ícaro Miguel dos Santos Andrade – Pré B2

A iniciativa reforça a importância de abordar temas como cidadania fiscal desde a educação infantil, despertando nos alunos o senso de responsabilidade social de forma lúdica e participativa.