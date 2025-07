Nota Fiscal Gaúcha premia contribuintes

No sorteio da Nota Fiscal Gaúcha realizado no dia 26 de junho, os contribuintes contemplados foram Roger Peyrot e Adelmo de Brito.

Os premiados devem retirar seus vales-compras na sede da Prefeitura Municipal de Barra do Guarita. É necessário apresentar um documento de identificação no momento do resgate.

A administração municipal parabeniza os ganhadores e reforça a importância da participação na campanha, que contribui para a arrecadação e o desenvolvimento do município.