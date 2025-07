Última semana para matrículas na EJA e na Educação Profissional da Rede Estadual

A Seduc também implementa, pela primeira vez, ações afirmativas na Educação Profissional. A partir deste semestre, 30% das vagas dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes devem ser destinadas a candidatos autodeclarados negros, indígenas e pessoas com deficiência (PcD), ampliando o acesso e promovendo equidade no ingresso à formação técnica na rede pública estadual.

A EJATEC é uma novidade que integra o terceiro segmento da EJA com qualificações profissionais com ofertas como: assistente de serviços jurídicos; assistente de logística; assistente administrativo; assistente de projetos sociais; e recepcionista em serviços de saúde. Essas qualificações possibilitam aproveitamento em cursos técnicos subsequentes.

Já a EJA atende jovens e adultos que não concluíram o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio, com idade mínima de 15 anos (para o Fundamental) e 18 anos (para o Médio).

Na área da Educação Profissional, as ofertas são tanto para os formatos concomitante (para alunos que estão cursando o Ensino Médio) e subsequente (para aqueles que já concluíram essa etapa). São oferecidas formações em áreas como saúde, administração, logística e agropecuária. O Curso Normal - Aproveitamento de Estudos também destinado a quem já concluiu o Ensino Médio.

A confirmação da matrícula será feita presencialmente entre os dias 29 de julho e 1º de agosto, nas escolas onde o curso será ofertado. As aulas do segundo semestre começam em 4 de agosto.

As inscrições devem ser feitas de forma on-line, por meio da nova página de matrículas , desenvolvida para facilitar o acesso e tornar o processo mais simples e intuitivo para estudantes de todas as idades.

As vagas fazem parte da chamada pública escolar para o segundo semestre letivo de 2025. A iniciativa integra diferentes modalidades de ensino e representa um avanço nas políticas de inclusão educacional, como a EJATEC, que une a retomada dos estudos à qualificação profissional.

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), reforça que esta é a última semana para realizar a matrícula na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e nos cursos técnicos gratuitos ofertados pela Rede Estadual. O prazo para inscrições termina na terça-feira (2/7).

