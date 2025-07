Proposta permite propaganda eleitoral em duas línguas

Segundo a deputada, o Censo mostra que mais de 100 mil indígenas no Brasil não falam o português. “Indígenas e imigrantes que não se comunicam em português ficam à margem do processo político devido à barreira linguística”, comentou.

