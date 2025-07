Epagri vai mapear o caminho do mel em SC e convida apicultores a participar de pesquisa

O objetivo é entender os caminhos que o mel percorre – Foto: Leo Munhoz / SECOM

A Epagri está desenvolvendo o projeto Cadeia Produtiva do Mel , com o objetivo de entender os caminhos que o mel percorre desde a produção até chegar à mesa do consumidor ou à exportação. Para isso, a participação direta dos apicultores é fundamental. Essa pesquisa não se aplica aos meliponicultores, ou seja, os produtores de mel de abelha sem ferrão não precisam respondê-la.

O levantamento pretende identificar quem são e onde estão os produtores, quanto produzem, para quem vendem e quais práticas de manejo adotam. Com essas informações, será possível organizar melhor as ações de extensão rural, assistência técnica e políticas de crédito voltadas ao setor.

Embora parte dos dados esteja disponível em instituições como IBGE, Cidasc e Epagri, muitos detalhes importantes só podem ser fornecidos pelos próprios produtores. A partir de julho de 2025, um questionário on-line será distribuído via WhatsApp para apicultores que tenham mais de cinco colmeias.

A pesquisa leva cerca de 15 minutos para ser respondida, o que pode ser feito diretamente no celular. As perguntas abordam o número de colmeias, volume produzido, destino da produção e práticas de manejo. Também será necessário informar dados das três últimas safras, então é importante prestar atenção ao período de cada pergunta.

Compromisso com a privacidade

O questionário foi avaliado por um Comitê de Ética, e a Epagri garante que nenhum dado pessoal será divulgado. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido estará disponível no início do formulário. Segundo a coordenadora do projeto, Cíntia Uller Gómez, analista da Epagri/Cepa, o CPF será solicitado apenas por questões de controle interno e não será usado para outros fins.

“Não existe resposta certa ou errada. O importante é que os apicultores sejam sinceros, para que os dados reflitam a realidade da apicultura em Santa Catarina”, destaca Cíntia.

A expectativa é que a pesquisa contribua para fortalecer o setor apícola catarinense, com políticas mais adequadas à realidade dos produtores. A colaboração de cada apicultor fará a diferença na produção apícola de Santa Catarina.

Por: Cristiele Deckert, jornalista bolsista Fapesc Epagri/Cepa