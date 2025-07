Plínio Valério denuncia ações contra produtores rurais no Amazonas

Durante pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (1º), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) relatou ações de órgãos federais como Ibama, ICMBio e Funai que, segundo ele, resultam em abusos contra produtores rurais da Região Norte. O parlamentar destacou casos nos municípios de Apuí e Lábrea, no Amazonas, onde famílias estariam sendo expulsas de terras ocupadas há décadas.

— Estão expulsando agricultores e pecuaristas que estão morando lá há anos, antes que a reserva fosse criada, inventada. Casas queimadas, equipamentos destruídos, currais incendiados, famílias expulsas, sem nenhum direito — afirmou.

O senador responsabilizou o Ministério Público Federal por respaldar as operações e criticou a atuação do governo. Segundo Plínio, as ações têm o objetivo de gerar dados positivos para serem apresentados em eventos internacionais, como a próxima Conferência do Clima da ONU (COP), que será realizada em Belém (PA). Ele também fez referência a conclusões da CPI das ONGs e cobrou maior transparência no uso de recursos estrangeiros voltados à preservação ambiental.

Plínio informou que buscará o Judiciário para tentar reverter o que classificou como “injustiça”, reiterando sua confiança na instituição Ministério Público, apesar de críticas a determinados procuradores. Ele também mencionou preocupação com o projeto de leilão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Juma e defendeu a exploração de petróleo na costa do Amapá como forma de garantir maior segurança energética ao país.