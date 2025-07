Fabio Schiochet é eleito presidente do Conselho de Ética e defende respeito à democracia

O deputado Fabio Schiochet (União-SC) foi eleito nesta terça-feira (1) presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Ele declarou que vai ao mesmo tempo defender a democracia e o voto popular. "O pior momento para este Conselho é cassar o voto popular de quem chegou aqui pelas urnas. Mas nós não podemos admitir que a nossa democracia, que o nosso respeito e que esta Casa sejam atacadas por parlamentares que fazem parte desse contexto", afirmou.

Fabio Schiochet foi secretário de Comunicação da Câmara dos Deputados entre 2019 e 2020 e também já presidiu as comissões de Minas e Energia; e de Defesa do Consumidor.

Balanço

Após a eleição, o presidente anterior, deputado Leur Lomanto Júnior (União-BA), fez um balanço de seu trabalho no conselho, que envolveu a análise de 35 representações nos últimos dois anos. "A ética é a base da confiança da sociedade em nossas instituições. Temos a convicção de que atuamos com transparência e zelo, com compromisso permanente com a democracia e o interesse público, em conformidade com o nosso Regimento", afirmou.

Leur Lomanto Júnior afirmou que o conselho buscou agir com imparcialidade. "Conseguimos concluir a tramitação de todos os processos, assegurando que os trabalhos do colegiado não deixassem pendências para a próxima gestão", comemorou.