A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora a Medida Provisória 1299/25 , que libera crédito de R$ 520 milhões para ações de defesa civil em âmbito nacional.

