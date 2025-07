Deputados analisam projeto que prevê cálculo do valor da economia do cuidado no País; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 638/19, da deputada Luizianne Lins (PT-CE), que prevê a apuração do valor econômico e do impacto da "economia do cuidado" no desenvolvimento econômico e social do País.

O texto conta com substitutivo da deputada Talíria Petrone (Psol-RJ) pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que determina a criação de uma conta à parte no sistema de contas nacionais. Os dados ajudarão na definição e implementação de políticas públicas.

Segundo o texto, a economia do cuidado abrange as atividades realizadas sem remuneração no ambiente doméstico, inclusive os cuidados de pessoas idosas e com deficiência.

